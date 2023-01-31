Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-декабре 2022 года составила 5,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. На территорию Свердловской области с января по декабрь 2022 года въехали 94 тыс. 328 человек, выбыли из региона 99 тыс. 549 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 5 тыс. 221 человек. Для сравнения: в январе-декабре 2021 года фиксировался прирост в 8 тыс. 343 человека.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 17 тыс. 446 человек (в январе-декабре предыдущего года — 15 тыс. 586), в том числе со странами СНГ — 16 тыс. 336 человек, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 110 человек.