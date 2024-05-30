Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-апреле составила 682 человека

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территорию Свердловской области в январе-марте 2024 года въехали 17 тыс. 717 ...03.03.2023 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-декабре 2022 года составила 5,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. На территорию Свердловской области с января по декабрь 2022 года въехали 94 тыс. 328 ...31.01.2023 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-ноябре 2022 года составила 3,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. На территорию Свердловской области с января по ноябрь 2022 года въехали 86 тыс. 823 ...24.10.2022 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-августе составила 4,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. На территорию Свердловской области с января по август 2022 года въехали 61 тыс. 937 ...26.09.2022 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-июле составила 3,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. На территорию Свердловской области с января по июль 2022 года въехали 54 тыс. 107 ...