Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-апреле составила 682 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. На территорию Свердловской области в январе-апреле 2024 года въехали 23 тыс. 698 человек, выбыли из региона 24 тыс. 380 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-апреле составила 682 человека. Для сравнения: за тот же период 2023 года фиксировался прирост в 971 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 5 тыс. 036 человек (в январе-апреле предыдущего года — 5 тыс. 460), в том числе со странами СНГ — 4 тыс. 810 человек, с другими зарубежными государствами — 226 человек.