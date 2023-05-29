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Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-апреле составил 971 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. На территорию Свердловской области в январе-апреле 2023 года въехали 26 тыс. 150 человек, выбыли из региона 25 тыс. 179 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-апреле составил 971 человека. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 2 тыс. 284 человека.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 5 тыс. 460 человек (в январе-апреле предыдущего года — 6 тыс. 332), в том числе со странами СНГ — 5 тыс. 087 человек, с другими зарубежными государствами — 373 человека.

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