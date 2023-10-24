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24.10.2023

Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-августе превысил 600 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На территорию Свердловской области в январе-августе 2023 года въехали 58 тыс. 479 человек, выбыли из региона 57 тыс. 845 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-августе составил 634 человека. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 5 тыс. 275 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 10 тыс. 220 человек (в январе-августе предыдущего года — 11 тыс. 612), в том числе со странами СНГ — 9 тыс. 431 человек, с другими зарубежными государствами — 789 человек.

Добавим, за полгода, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на территории Свердловской области уменьшилось число прибывших на 5,6%, число выбывших — на 13,9%.
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