Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-октябре составил 706 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. На территорию Свердловской области в январе-октябре 2023 года въехали 75 тыс. 060 человек, выбыли из региона 74 тыс. 354 человека, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-октябре составил 706 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 5 тыс. 081 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 13 тыс. 005 человек (в январе-октябре предыдущего года — 14 тыс. 815), в том числе со странами СНГ — 11 тыс. 923 человека, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 082 человека.