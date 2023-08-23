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23.08.2023

Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-июне составил 1 тыс. 165 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. На территорию Свердловской области в январе-июне 2023 года въехали 42 тыс. 248 человек, выбыли из региона 41 тыс. 083 человека, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-июне составил 1 тыс. 165 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 4 тыс. 117 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 7 тыс. 897 человек (в январе-июне предыдущего года — 9 тыс. 124), в том числе со странами СНГ — 7 тыс. 306 человек, с другими зарубежными государствами — 591 человек.
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