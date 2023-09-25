Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-сентябре составил 875 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. На территорию Свердловской области в январе-сентябре 2023 года въехали 67 тыс. 167 человек, выбыли из региона 66 тыс. 292 человека, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-сентябре составил 875 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 5 тыс. 512 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 11 тыс. 707 человек (в январе-сентябре предыдущего года — 13 тыс. 067), в том числе со странами СНГ — 10 тыс. 700 человек, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 007 человек.