Полная стоимость потребкредитов в России в начале марта достигла 37%

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УрБК, Москва, 09.08.2024. Крупные российские банки из топ-50 начали поднимать ставки по потребительским кредитам после ...

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УрБК, Москва, 24.01.2022. Средняя полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла до 13,2% против 8,8% в ноябре. ...