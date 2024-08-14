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Полная стоимость потребкредитов в России в начале марта достигла 37%

УрБК, Москва, 10.03.2025. Средняя полная стоимость потребкредитов (ПСК) в России в начале марта достигла 37%, повысившись за месяц на 1,5 п. п., сообщают «Известия».

По данным топ-15 кредитных организаций, минимальная стоимость кредитов в среднем составляет 29%, а максимальная — 44%. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за январь, средний срок кредита составляет два года, а средняя сумма — 120 тыс. руб.

Причины повышения ставок — стремление банков компенсировать расходы на дорогие вклады на фоне высокой ключевой ставки, а также реакция на увеличение неплатежей, вынуждающая их учитывать риски. Общий долг россиян перед банками по состоянию на декабрь 2024 года составил 37 трлн руб.

Эксперты предполагают, что сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 21% приведет к замедлению темпов роста стоимости потребительских кредитов в марте. Однако для их реального удешевления потребуется смягчение денежно-кредитной политики.
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