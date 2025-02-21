В Екатеринбургском музее ИЗО 9 марта пройдет творческое занятие для детей «Фероньерка и фермуар»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 23 февраля ...19.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...04.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 6 февраля пройдет лекция «Символизм в зарубежном искусстве»
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 6 февраля состоится лекция «Символизм в зарубежном ...24.09.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября пройдет открытая экскурсия по выставке «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников»
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября состоится открытая экскурсия «Пермь — ...20.10.2023 В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...