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В Екатеринбургском музее ИЗО 9 марта пройдет творческое занятие для детей «Фероньерка и фермуар»

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 9 марта пройдет творческое занятие для детей в возрасте от шести лет «Фероньерка и фермуар». Мероприятие начнется в 12.00 в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова проведет для детей экскурсию по музею, представив им портреты российских императриц и фрейлин из постоянной и гастрольных экспозиций. Юные поклонники искусства смогут внимательно рассмотреть, какие прически, наряды и украшения были в моде в прошлые века.

«А вы знаете, что такое фероньерка? Это как корона, только еще удивительнее — налобное украшение из бусин и драгоценных камней. И мы обязательно поищем ее на одной из картин. В финале нашей встречи мы сами попробуем сделать талисман из бусин — забавную куклу-подвеску в технике макраме», — говорится в приглашении на мероприятие.
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