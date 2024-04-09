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Себестоимость производства свинины в РФ за два года выросла на 27%

УрБК, Москва, 07.03.2025. Себестоимость производства свинины в России в 2025 году достигнет 95 руб. за кг живого веса. Такой прогноз приводится в презентации Национального союза свиноводов, с которой ознакомились «Ведомости».

По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 8%, а по отношению к 2023 году — на 26,7%.

Как рассказали аналитики, данные цифры учитывают только расходы на содержание свиней, не отражая затраты на последующую переработку мяса. Основной причиной резкого роста себестоимости стало удорожание зерновых культур, что привело к увеличению стоимости кормов.
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