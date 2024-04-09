Себестоимость производства свинины в РФ за два года выросла на 27%

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роизводители гречки могут начать сокращать площади засева данной культуры, что приведет к росту цен на продукцию. Такой ...

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