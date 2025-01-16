Объем Фонда национального благосостояния снизился до 11,88 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.03.2025. На 1 марта 2025 года объем Фонда национального благосостояния РФ составил 11,88 трлн руб. (135,47 млрд долл. США), или 5,5% от прогнозируемого ВВП страны в 2025 году, сообщает пресс-служба Минфина.



За последний месяц объем ФНБ сократился на 0,09 трлн руб.



Объем ликвидных активов (средств на счетах в Банке России) фонда сейчас составляет 3,39 трлн руб., или 1,6% от прогнозируемого ВВП.