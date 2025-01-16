Объем Фонда национального благосостояния снизился до 11,88 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.01.2025. На 1 января 2025 года объем Фонда национального благосостояния РФ составил 11,88 трлн руб. ...06.12.2024 Объем Фонда национального благосостояния увеличился до 13,1 трлн рублей
УрБК, Москва, 06.12.2024. На 1 декабря 2024 года объем Фонда национального благосостояния составил 13,097 трлн руб., ...05.06.2024 Объем Фонда национального благосостояния снизился до 12,7 трлн рублей в мае 2024 года
УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 48 млрд руб., до 12,704 трлн ...24.03.2022 Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,9 трлн рублей
На 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 12,9 трлн руб., сообщает Минфин. По ...24.03.2022 Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,9 трлн рублей
УрБК, Москва, 24.03.2022. На 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 12,9 трлн руб., ...