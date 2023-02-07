Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП

УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в январе 2023 года увеличился на 373 ...06.06.2022 Объем Фонда национального благосостояния России в мае вырос до 12,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 06.06.2022. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае увеличился на 1,47 трлн руб. и ...07.10.2020 По итогам 9 месяцев 2020 года объем ФНБ вырос до 13 трлн 733 млрд рублей
УрБК, Москва, 07.10.2020. По состоянию на 1 октября текущего года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) ...02.08.2012 Объем Резервного фонда РФ за июль 2012 г. снизился почти на 3%
УрБК, Москва, 02.08.2012. Объем Резервного фонда РФ за июль 2012 года сократился на 2,9% — до 1,927 трлн рублей, объем ...02.02.2012 В январе 2012 года объем Резервного фонда РФ вырос в 2,3 раза
УрБК, Москва, 02.02.2012. Объем Резервного фонда РФ за январь 2012 года вырос в 2,3 раза — до 1,86 трлн. рублей, объем ...