Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП

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Объем Фонда национального благосостояния РФ в январе вырос до 10,8 трлн рублей

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УрБК, Москва, 07.10.2020. По состоянию на 1 октября текущего года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) ...

Объем Резервного фонда РФ за июль 2012 г. снизился почти на 3%

УрБК, Москва, 02.08.2012. Объем Резервного фонда РФ за июль 2012 года сократился на 2,9% — до 1,927 трлн рублей, объем ...