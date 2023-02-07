УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП

По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил 11,965 трлн руб., или 8% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«По состоянию на 1 января 2024 г. объем ФНБ составил 11 трлн 965 млрд 074,7 млн рублей или 8,0% ВВП, что эквивалентно 133 млрд 407,3 млн долл. США», — указано в сообщении Минфина.

В декабре 2023 года этот показатель равнялся 9% ВВП (13,433 трлн руб.). В настоящее время на счетах ФНБ остались только денежные средства в рублях, золоте и долларах США. Средства в евро были обнулены.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 17:23 Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП

УрБК, Москва, 17.01.2024. По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил ...

07.02.2023 Объем Фонда национального благосостояния РФ в январе вырос до 10,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в январе 2023 года увеличился на 373 ...

06.06.2022 Объем Фонда национального благосостояния России в мае вырос до 12,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 06.06.2022. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае увеличился на 1,47 трлн руб. и ...

07.10.2020 По итогам 9 месяцев 2020 года объем ФНБ вырос до 13 трлн 733 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.10.2020. По состоянию на 1 октября текущего года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) ...

02.08.2012 Объем Резервного фонда РФ за июль 2012 г. снизился почти на 3%

УрБК, Москва, 02.08.2012. Объем Резервного фонда РФ за июль 2012 года сократился на 2,9% — до 1,927 трлн рублей, объем ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (236)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18