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16.01.2025

Объем Фонда национального благосостояния снизился до 11,88 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.01.2025. На 1 января 2025 года объем Фонда национального благосостояния РФ составил 11,88 трлн руб. (116,84 млрд долл. США), или 6,2% от прогнозируемого ВВП страны в 2024 году, сообщает пресс-служба Минфина.

За последний месяц объем ФНБ сократился на 1,22 трлн руб.

Объем ликвидных активов (средств на счетах в Банке России) фонда сейчас составляет 3,81 трлн руб., или 2% от ВВП (37,47 млрд долл. США).

«Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 473 млрд 675,7 млн руб., что эквивалентно 5 млрд 250 млн долл. США», — отмечается в сообщении.
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