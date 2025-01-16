Объем Фонда национального благосостояния снизился до 11,88 трлн рублей

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Объем Фонда национального благосостояния снизился до 12,7 трлн рублей в мае 2024 года

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 48 млрд руб., до 12,704 трлн ...

По итогам 9 месяцев 2020 года объем ФНБ вырос до 13 трлн 733 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.10.2020. По состоянию на 1 октября текущего года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) ...

Объем ФНБ за август 2019 года вырос до 8,17 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.09.2019. По состоянию на 1 сентября 2019 года объем ФНБ составил 8 трлн 170 млрд 491,4 млн руб., что ...

С начала года Фонд национального благосостояния РФ сократился на 377 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.06.2016. За пять месяцев 2016 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ сократился на 377 млрд ...