Объем Фонда национального благосостояния снизился до 12,7 трлн рублей в мае 2024 года

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УрБК, Москва, 17.01.2024. По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил ...

Объем Фонда национального благосостояния России в мае вырос до 12,5 трлн рублей

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УрБК, Москва, 06.12.2019. Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд руб. и составил 7 трлн ...

Резервный фонд РФ за март сократился на 2%

УрБК, Москва, 04.04.2017. Резервный фонд РФ за март сократился в рублях на 2%, до 912,95 млрд руб., в долларах — вырос ...