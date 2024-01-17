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Объем Фонда национального благосостояния снизился до 12,7 трлн рублей в мае 2024 года

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 48 млрд руб., до 12,704 трлн руб. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь данные Минфина РФ.

«По состоянию на 1 июня 2024 года объем ФНБ составил 12 703 814,5 млн руб., или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, что эквивалентно 141 488,5 млн долл. США. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 июня 2024 года составил эквивалент 5,046 трлн руб., или 56,2 млрд долл. США, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год», — цитирует издание министерство финансов.

В частности, на счетах ФНБ в Центробанке размещено 227,615 млрд юаней, 329,705 кг золота в обезличенной форме, 1,252 млрд руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 660,209 млрд руб. 458,67 млрд руб. вложено в облигации «Российских автомобильных дорог», 290,496 млрд руб. — ООО «НЛК-Финанс», 175,389 млрд руб. — ООО «Авиакапитал-Сервис», 125,467 млрд руб. — ППК «Фонд развития территорий», 137,743 млрд руб. — ГТЛК, 60 млрд руб. — VK, 153,989 млрд руб. — госкорпорации «Ростех», 4,05 млрд руб. — ООО «Инфраструктурные инвестиции-4».
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