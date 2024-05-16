В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» в качестве ...14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...20.07.2020 Компания «Уралкран» выплатит семье погибшего работника 2,7 млн рублей компенсации морального вреда
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2020. В пользу семьи погибшего работника ООО «Сухоложский крановый завод» (ООО «Уралкран») ...25.06.2018 В Екатеринбурге родственники погибшего почтальона взыскали с «Почты России» 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил частично иск дочери и мужа погибшей ...