В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. ООО «Нижнетагильская литейная компания» (ООО «НЛК») выплатит матери погибшего работника 1,3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Такое постановление вынес Свердловской областной суд.



Как сообщает пресс-служба ведомства, работник погиб в августе 2021 года. Расследование установило, что причинами явились эксплуатация неисправных механизмов, оборудования, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Лицом, допустившим нарушение требований охраны труда, был назван директор ООО «НЛК».



Мать погибшего подала иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к ООО «НЛК» о компенсации морального вреда. Истец просила взыскать с бывшего работодателя 2 млн руб. Представитель ответчика исковые требования не признал, полагая, что причиной несчастного случая на производстве стало нарушение пострадавшим инструкции по охране труда



Суд первой инстанции встал на сторону ответчика и определил сумму компенсации в размере 500 тыс. руб. С решением не согласились обе стороны и обжаловали его в Свердловском областном суде.



Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, отметила, что виновным в несчастном случае признан директор ООО «НЛК». Суд изменил решение, взыскав с ООО «НЛК» 1,3 млн руб. в пользу матери погибшего работника.