Компания «Молочная благодать» выплатит 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за аварию со смертельным исходом

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Жительница Среднего Урала взыскала с транспортного предприятия 300 тыс. руб. в качестве ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...17.12.2021 С УК «Николо-Павловская» в Пригородном районе взыскано более 8 млн рублей за гибель жильцов дома
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Управляющая компания ...27.07.2021 Каменская компания «Горстройцентр» выплатит 450 тыс. рублей из-за травмирования ребенка на игровой площадке
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. Компанию «Горстройцентр», расположенную в Каменске-Уральском, оштрафовали на 300 тыс. ...22.01.2021 В Свердловской области суд взыскал с виновника ДТП более 1 млн рублей в пользу пострадавших матери и ребенка
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Жительница Среднего Урала добилась компенсации вреда с виновника ДТП за травмы и ...