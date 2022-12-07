Компания «Молочная благодать» выплатит 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за аварию со смертельным исходом

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. ООО «Молочная благодать» по решению суда выплатит матери женщины, погибшей в ДТП с большегрузом компании, 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Судом было установлено, что осенью 2022 года на трассе Серов — Екатеринбург водитель большегруза, принадлежавшего ООО «Молочная благодать», выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом «ПАЗ», в котором находились артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате ДТП две женщины погибли на месте.



Верхотурский районный суд признал водителя большегруза виновным по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишения права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.



Мать одной из погибших женщин подала гражданский иск в Краснотурьинский городской суд, где просила взыскать с ООО «Молочная благодать» компенсацию морального вреда за гибель дочери в размере 2 млн руб.



Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ООО «Молочная благодать» 1 млн руб. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако решение нижестоящей инстанции было оставлено в силе.