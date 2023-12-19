Талицкий районный суд обязал виновника смертельного ДТП выплатить дочерям погибшей женщины около 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области водитель автомобиля «Ока», сбивший насмерть женщину-велосипедиста, осужден на 5 лет лишения свободы и обязан выплатить двум дочерям погибшей моральный ущерб в размере около 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Приговором Талицкого районного суда водитель «Оки», который в октябре 2022 года на дороге Бутка — Калиновка сбил на смерть женщину-велосипедиста и скрылся с места ДТП, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года.



Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда двум дочерям погибшей. Одной из них — 960 тыс. руб. Второй дочери, обратившейся в суд спустя время, — 1 млн руб. морального ущерба и 20 тыс. руб. за услуги представителя. Талицкий районный суд удовлетворил иск полностью.



Виновник ДТП, ссылаясь на несвоевременное извещение о дате и месте разбирательства, пытался в вышестоящей инстанции обжаловать исковое заявление второй дочери погибшей. Свердловский областной суд жалобу удовлетворил частично, решение суда первой инстанции отменил, рассмотрел дело заново и принял аналогичное решение. В итоге виновник должен выплатить дочери сбитой им велосипедистки 1 млн 020 тыс. руб.