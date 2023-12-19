Талицкий районный суд обязал виновника смертельного ДТП выплатить дочерям погибшей женщины около 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. ООО «Молочная благодать» по решению суда выплатит матери женщины, погибшей в ДТП с ...30.11.2023 Владелец кафе в Тугулыме заплатит более 180 тыс. рублей за поврежденный снегом автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Решением Талицкого районного суда собственник кафе в Тугулыме будет обязан возместить ...23.12.2022 Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...22.11.2021 Дочери погибшего на ЗИКе работника выплатят 1,5 млн рублей компенсации морального вреда
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Дочери одного из погибших при обрушении кровли на территории ПАО «Машиностроительный ...25.06.2018 В Екатеринбурге родственники погибшего почтальона взыскали с «Почты России» 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил частично иск дочери и мужа погибшей ...