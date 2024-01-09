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09.01.2024

В новогодние праздники в 50 ДТП погибли 11 свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В период новогодних каникул свердловская ГИБДД зарегистрировала на территории региона 50 учетных (с пострадавшими) ДТП, в которых получили травмы 89 человек и 11 человек погибли (в том числе один ребенок). Об этом сегодня рассказала руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Основными причинами стали нарушение скоростного режима и дистанции, выезд на встречную полосу и нарушение правил маневрирования, отметила Г. Кравченко. Всего в течение новогодних праздников инспекторы ГИБДД пресекли на территории Свердловской области более 11 тыс. нарушений ПДД, из которых 1 тыс. 330 были совершены пешеходами.

За управление автомобилем без водительских прав в данный период от вождения были отстранены 229 водителей. 124 водителя были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, 164 — за непредоставление преимущества пешеходам, 360 — за перевозку детей без автокресел. 189 водителей были исключены из дорожного движения в связи с признаками алкогольного опьянения.
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