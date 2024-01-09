В новогодние праздники в 50 ДТП погибли 11 свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Сотрудники региональной Госавтоинспекции с 16 по 22 января в рамках рейдов на дорогах ...

За неделю во время рейдов на дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД эвакуировали 309 автомобилей

С начала года в Свердловской области на 30% выросло количество ДТП из-за выезда на встречную полосу движения

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. С начала 2022 года в Свердловской области произошло около 50 ДТП из-за выезда на ...