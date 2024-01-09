В новогодние праздники в 50 ДТП погибли 11 свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Сотрудники региональной Госавтоинспекции с 16 по 22 января в рамках рейдов на дорогах ...08.02.2022 С начала года в Свердловской области на 30% выросло количество ДТП из-за выезда на встречную полосу движения
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. С начала 2022 года в Свердловской области произошло около 50 ДТП из-за выезда на ...28.01.2022 С начала года в ДТП на загородных трассах Свердловской области погибли 18 человек
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. С начала года ГИБДД Свердловской области отмечает в регионе сложную ...27.07.2021 За четыре дня ГИБДД Свердловской области зафиксировала более 1 тыс. случаев опасного выезда водителей на встречную полосу движения
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В ходе рейдового мероприятия «Безопасная дорога», проходившего в Свердловской области с ...10.01.2019 За новогодние праздники в Свердловской области совершено порядка 11 тыс. нарушений ПДД
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2019. За новогодние праздники на Среднем Урале выявлено порядка 11 тыс. нарушений правил ...