Объем Фонда национального благосостояния РФ в январе вырос до 10,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в январе 2023 года увеличился на 373 млрд руб., до 10 трлн 808 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.



При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 6 трлн 335 млрд руб.



Напомним, что на 1 января 2023 года объем ФНБ составлял 10 трлн 435 млрд руб.