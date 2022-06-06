Объем Фонда национального благосостояния РФ в январе вырос до 10,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в январе 2023 года увеличился на 373 млрд руб., до 10 трлн 808 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.
При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 6 трлн 335 млрд руб.
Напомним, что на 1 января 2023 года объем ФНБ составлял 10 трлн 435 млрд руб.
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