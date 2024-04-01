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Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в феврале снизился на треть

УрБК, Москва, 06.03.2025. Средний размер ипотечного кредита в России в феврале 2025 года составил 4,7 млн руб., что на 2,1% больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит агентство Frank RG, пишет ТАСС.

Объем выданных кредитов за последний месяц вырос на 79,8% (до 218,9 млрд руб.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на треть.

Аналитики связывают падение с ростом цен на жилье, высокими рыночными ставками, а также с мерами ЦБ по «охлаждению» рынка жилищного кредитования.
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