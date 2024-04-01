Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в феврале снизился на треть

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На Южном Урале объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 60%

УрБК, Челябинск, 01.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов. По ...

Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...

Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...

На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...

Средний размер выданных в феврале ипотечных кредитов на Южном Урале составил 2,42 млн рублей

УрБК, Челябинск, 31.03.2022. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2022 года ипотечных кредитов ...