В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 8 марта пройдет экскурсия «Для вас, души моей царицы»

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 марта пройдет экскурсия «Для вас, души моей царицы», приуроченная к празднованию Международного женского дня. Мероприятие начнется в 14.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



На экскурсии сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева расскажет о моде Античности, Возрождения, Нового времени и эпохи Просвещения. У гостей будет возможность внимательно рассмотреть браслеты и ожерелья, роскошные фибулы и эгреты, изображенные на картинах разных художников.



Также в ходе экскурсии поклонники искусства узнают больше о жемчуге и маргаритариях, торговцах этим диковинным товаром, а также, почему XVII столетие называли «веком жемчуга».