В Магнитогорске открылась художественная выставка «ММК глазами художника»

УрБК, Магнитогорск, 05.02.2025. В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска, сообщает ...

В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска

В Магнитогорске 1 февраля 2024 года откроется выставка живописи и графики «ММК глазами художника»

УрБК, Магнитогорск, 25.01.2024. В магнитогорской картинной галерее 1 февраля 2024 года откроется выставка «ММК глазами ...