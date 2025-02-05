В Магнитогорске открылась художественная выставка «ММК глазами художника»

УрБК, Магнитогорск, 05.02.2025. В Совете Федерации открылась выставка картин в честь 95-летия Магнитогорска, сообщает ...25.01.2024 В Магнитогорске 1 февраля 2024 года откроется выставка живописи и графики «ММК глазами художника»
УрБК, Магнитогорск, 25.01.2024. В магнитогорской картинной галерее 1 февраля 2024 года откроется выставка «ММК глазами ...02.11.2021 На шахте «Осинниковская» на глубине 900 метров открылась художественная выставка
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. На шахте «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...31.05.2013 На ОАО «НПК «Уралвагонзавод» открылась выставка двух членов Союза художников России
УрБК, Нижний Тагил, 31.05.2013. В выставочном комплексе головного предприятия ОАО «Научно-производственная корпорация ...07.06.2012 Выставка российского художника открылась в Бельгии
7 июня в Ватерлоо (Бельгия) открылась выставка известного российского художника Георгия Шишкина. В экспозиции, ...