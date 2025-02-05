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В Магнитогорске открылась художественная выставка «ММК глазами художника»

УрБК, Магнитогорск, 05.03.2025. В Магнитогорске открылась художественная выставка «ММК глазами художника», сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

В Магнитогорске открылась художественная выставка «ММК глазами художника»

Это уже вторая выставка в рамках творческого проекта «ММК глазами художника», реализуемого ПАО «ММК», магнитогорским отделением Союза художников России и творческой студией «Фора». Выставка разместилась в стенах Магнитогорского академического драматического театра им. А.С.Пушкина.

На этот раз на экспозиции представлены работы более 30 художников — от признанных профессионалов до начинающих живописцев. Участники проекта получили возможность побывать на территории комбината, воодушевились индустриальными пейзажами и запечатлели производственный ритм ММК в цветах и формах.

Первый металлургический пленэр на ММК состоялся в 2023 году: доменные печи, прокатные станы, рабочие-металлурги — все это стало частью художественных полотен, выставка которых с успехом прошла в городской картинной галерее.

В 2024 году объектами для творцов стали бывшая территория третьего мартеновского цеха и новая коксовая батарея, запуск которой стал главным событием последних лет в металлургической отрасли России.

Представленные на художественной выставке работы в оцифрованном виде пополнили индустриальную галерею ПАО «ММК» на корпоративном сайте www.mmk.ru.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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