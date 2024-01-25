В Магнитогорске 1 февраля 2024 года откроется выставка живописи и графики «ММК глазами художника»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Музее наива (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 марта откроется выставка ...

В Музее наивного искусства Екатеринбурга 1 марта откроется выставка пермских художников «Пограничное состояние»

Брусника выступит партнером выставки столичных художников «Безнадежные живописцы» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Брусника выступит партнером выставки «Безнадежные живописцы», на которой будут ...