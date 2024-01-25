В Магнитогорске 1 февраля 2024 года откроется выставка живописи и графики «ММК глазами художника»
УрБК, Магнитогорск, 25.01.2024. В магнитогорской картинной галерее 1 февраля 2024 года откроется выставка «ММК глазами художника», приуроченная ко дню рождения Магнитогорского металлургического комбината. Инициатором проекта выступило управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», обратившееся к руководству кафедры архитектуры и изобразительного искусства МГТУ им. Г.И. Носова. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
На выставке будут представлены результаты уникального творческого проекта, в рамках которого в июле прошлого года на промышленной площадке ММК побывали начинающие самодеятельные художники и художники магнитогорского отделения Союза художников России, запечатлевшие процесс производства металлопродукции в доменном, в четвертом и одиннадцатом листопрокатных цехах.
Согласно истории предприятия, традиция принимать на своей площадке ведущих мастеров изобразительного искусства насчитывает много десятков лет — еще в момент строительства комбината сюда приезжали живописцы и графики со всей страны.
Так, в 1931 году в Магнитогорске был открыт филиал общества художников-самоучек. В 1936 году здесь был создан филиал Союза советских художников, а еще через два года — изостудия при Дворце культуры металлургов, которой на протяжении двадцати лет руководил выпускник высших художественно-технических мастерских Георгий Соловьев. Он стал настоящим летописцем ММК, кисти которого принадлежит более 600 полотен, запечатлевших ключевые этапы строительства города и комбината — «Первая топка», «Первый поезд», «Первая сталь», «Первый чугун» — названия отражают будни великой стройки.
В изобразительной истории предприятия оставили след и другие живописцы — Михаил Любельский, Николай Рябов, Федор Разин, Вениамин Захаров.
С полотнами этих и других художников можно ознакомиться
в индустриальной галерее компании на официальном сайте ММК.