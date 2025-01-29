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В Екатеринбурге за год капитально отремонтируют 5 км трамвайных путей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В Екатеринбурге за 2025 год капитально отремонтируют девять участков трамвайных путей общей протяженностью 5 км (в однопутном исчислении).

На трех участках заменят только рельсы и железобетонные шпалы, на остальных — ещё и температурные компенсаторы. Работы планируется провести с мая по октябрь текущего года.

С полным перечнем участков, которые предполагается обновить, и сроками их ремонта, можно ознакомиться на сайте администрации Екатеринбурга.

Добавим, что, согласно плану на 2025 год, анонсированному главой города Алексеем Орловым, для обновления трамвайного состава будет закуплено 50 трехсекционных трамваев, 15 из которых будут приобретены уже в первом квартале года.
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