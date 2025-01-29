В Екатеринбурге за год капитально отремонтируют 5 км трамвайных путей

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В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...

До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...

До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период 2025-2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей ...

ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...

До 2024 года на 14 участках трамвайных путей в Екатеринбурге появятся бордюры и делиниаторы

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. В Екатеринбурге на 2022 и 2023 года запланировано обособление 14 участков трамвайных ...