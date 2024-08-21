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Вчера, 16:39

Строительство ФОК на улице Кировградской в Екатеринбурге завершится к концу года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Кировградской, 30 «а», в Екатеринбурге планируется завершить к концу текущего года. Об этом сообщает департамент инфорполитики города.

В новом комплексе общей площадью 4,1 тыс. кв. м разместится баскетбольная школа, носящая имя известного тренера А.Е. Канделя. Посетители смогут заниматься не только баскетболом, но и волейболом, различными видами единоборств и аэробикой.

«Работы идут по графику. Выполнено устройство фундаментов, смонтированы металлоконструкции, завершается монтаж перекрытий. В настоящее время специалисты устанавливают стеновые панели», — написал по итогам инспекции на объект глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Напомним, что в середине февраля в Екатеринбурге открыли вторую очередь «Дацюк-арены».
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