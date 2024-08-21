Строительство ФОК на улице Кировградской в Екатеринбурге завершится к концу года

УрБК, Екатеринбург, 21.08.24. В Екатеринбурге к началу следующего учебного года досрочно завершится капитальный ремонт ...03.04.2024 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга построят баскетбольную школу
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга через год появится спортивная школа по ...31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...22.03.2022 В рамках строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга завершена укладка грунтового основания
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в ...04.08.2021 Ремонт дороги на проспекте Орджоникидзе в Екатеринбурге закончат к середине августа
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал ход благоустройства ул. 40-летия ...