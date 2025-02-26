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«Атомстройкомплекс» начал благоустройство территории вблизи ФОК «Родина» в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. «Атомстройкомплекс» начал благоустройство территории вблизи строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Родина» в Богдановиче. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже в этом году. Проект помогает достигать целей нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» начал благоустройство территории вблизи ФОК «Родина» в Богдановиче

«Полностью готов каркас здания из металлоконструкций — он облицован сэндвич-панелями, цоколь выполнен из натурального гранитного камня. На лицевых фасадах, входной группе и по периметру объекта установлены мультифункциональные витражные конструкции. Готовы наружные инженерные сети водоснабжения и канализации, смонтированы пожарная насосная станция и пожарные резервуары. Сейчас на площадке работают порядка 10 подрядных организаций, которые ведут работы по благоустройству пешеходных зон и парковок для посетителей комплекса, внутренние отделочные работы, прокладывают инженерные сети: вентиляцию, кондиционирование, электрику. Планируется монтаж лифта для маломобильных групп населения, а также скорая поставка и монтаж газовой модульной котельной. Оборудование, необходимое для завершения строительства, поставлено на объект», — рассказывает руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Юрин.

Трехэтажный спорткомплекс общей проектной площадью 4 тыс. 038 кв. м «Атом» возводит в северной части Богдановича. Тренироваться здесь смогут все желающие жители города, пропускная способность нового ФОКа — 92 человека в смену. На первом этаже здания будет большой универсальный спортивный зал для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, футбола; на втором — зал для единоборств и тренажерный зал; на третьем — инвентарная комната для хранения спортивного оборудования.

«Атомстройкомплекс» начал благоустройство территории вблизи ФОК «Родина» в Богдановиче

Отметим, что реализацию значимого для округа инфраструктурного проекта с самого начала курирует глава регионального парламента, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По ее словам, физкультурно-оздоровительный комплекс — один из самых современных, технологичных и крупных объектов Богдановича.

Напомним, что «Атомстройкомплекс» участвует в реализации муниципальных и федеральных программ, нацеленных на развитие инфраструктуры городов Свердловской области уже на протяжении 30 лет. Компания возвела спортивно-образовательный кластер в Каменске-Уральском, построила современные школы в Невьянске и ПГТ Пышма, а сейчас проектирует ФОК в Камышлове.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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