В Богдановиче осенью завершится строительство спортивного центра «Родина» площадью 4 тыс. кв. метров

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. В Богдановиче завершается строительство спортивного центра «Родина» площадью 4 тыс. кв. м. Уже осенью «Атомстройкомплекс» планирует передать объект заказчику — Управлению капитального строительства Свердловской области, сообщает пресс-служба застройщика.Проект по строительству спортцентра соответствует заданному президентом РФ приоритету по обеспечению доступности занятий спортом для людей всех возрастов и уровней физической подготовки. Сейчас в северной части Богдановича расположен только один спорткомплекс, он был построен еще в 1979 году. Поэтому открытия нового спортцентра ждут не только профессиональные спортсмены, но и приверженцы здорового образа жизни.«Для нашего города запуск СК «Родина» — это новая волна спорта. 3 новых зала позволят развивать существующие виды спорта и добавлять новые. Тут будут секции волейбола, футбола, самбо, бокса и других, а также зал общей физической подготовки для всех жителей. Детские секции смогут переехать в комфортные залы и заниматься практически всеми игровыми видами спорта», — отметила директор Управления физической культуры и спорта ГО Богданович Ирина Привалова.Сейчас здесь завершаются благоустройство территории и организация подъездной зоны. Полностью возведен внешний контур здания, смонтирована кровля и светопрозрачные конструкции. Их в здании много: выполнено витражное остекление входной группы, для отделки фасадов использованы сэндвич панели также с витражным остеклением. Уже смонтированы индивидуальная котельная и лифты, строители завершают работы по монтажу внутренних инженерных сетей и приступили к внутренним чистовым отделочным работы. Все работы выполняет крупнейший уральский строительный холдинг «Атомстройкомплекс».«Комплекс построен с соблюдением всех требований к современному спортивному объекту, оснащен раздевалками, душевыми, лифтом и пандусами для маломобильных групп посетителей. Уже осенью мы передадим объект госзаказчику, работы идут по графику, согласованному с УКС», — отметил директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин.Новый комплекс пополнит внушительное портфолио спортивных объектов, построенных и реконструированных «Атомом». В их числе — Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге — крупнейшее в России крытое спортивное сооружение для водных видов спорта, Центр развития бокса в Каменске-Уральском, стадион на Химмаше, спортивный комплекс училища олимпийского резерва.