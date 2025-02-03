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В Екатеринбурге открыли вторую очередь «Дацюк-арены»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. В Екатеринбурге открыли вторую очередь «Дацюк-арены». Торжественная церемония состоялась в среду, 12 февраля. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Помимо официальных лиц, присутствовали также сам заслуженный мастер спорта Павел Дацюк, известный хоккеист и депутат государственной думы Вячеслав Фетисов и председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

«Для Екатеринбурга хоккей — это не просто очередной вид спорта. Он стал неотъемлемой частью нашей культуры и идентичности. Вторая очередь спортивного комплекса построена в рекордно короткие сроки — всего за десять месяцев. Благодарю всех, кто вложил свои силы и знания в этот уникальный проект. Пусть это место станет домом для будущих чемпионов!», — пожелал Алексей Орлов.

«Дацюк-арена» — это часть спортивной школы «Юность». На базе спорткомплекса могут одновременно проводить тренировки спортсмены разных направлений: как хоккеисты и конькобежцы, так и футболисты и легкоатлеты.

Вторая очередь «Дацюк-арены» представляет из себя здание высотой в три этажа, соединенное с первой частью комплекса теплым переходом. В новом спорткомплексе имеется ледовая арена размерами 61 на 26 метров, зал для отработки бросков с тренажерами, а также жилой блок для спортсменов с гостиницей и столовой на 120 мест, блок для тренерского состава, административный блок, а также душевые, раздевалки и зоны отдыха. Общая площадь здания — 9 тыс. кв. м. Рядом со строением также располагаются четыре спортивных поля.

В завершении церемонии открытия был проведен товарищеский матч сборных Павла Дацюка «СВ Металл» и Ночной хоккейной лиги «Неоплан». Спортсмены сыграли два двадцатиминутных периода, оценив новое ледовое поле.

Напомним, что строительство второй очереди велось с февраля 2024 года и было завершено досрочно. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2016 году. Было построено два ледовых поля — большое и малое, размерами 30 на 60 метров и 15 на 30 метров соответственно. Также первая часть ледового дворца оборудована тренажерным и двумя бросковыми залами.
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