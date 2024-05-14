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Артем Жога стал седьмым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе

УрБК. Москва. 03.10.2024. Председатель Народного совета Донецкой Республики Артем Владимирович Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 2 октября 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Артему Жоге 49 лет. Он родился в Магаданской области, с 90-х годов жил в Донецкой области. С 2014 года состоял на различных должностях в подразделениях народного ополчения Донбаса. С 20 сентября 2022 года — председатель Народного совета Донецкой Народной Республики. Герой России.

Артем Жога стал седьмым полномочным представителем президента в УрФО. До него эту должность занимали Пётр Латышев, Николай Виниченко, Евгений Куйвашев, Игорь Холманских, Николай Цуканов и Владимир Якушев.
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