Артем Жога стал седьмым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении руководства подразделениями ...20.03.2020 Заместителю главы Екатеринбурга Екатерине Кузёмке вручили почетную грамоту президента России
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2020. Почетной грамотой президента России наградили заместителя главы Екатеринбурга по связям ...10.07.2018 Бывший уральский полпред Игорь Холманских возглавил совет директоров УВЗ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Бывший полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских занял пост ...26.06.2018 Николай Цуканов назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе
УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Николая Цуканова на должность ...14.09.2011 Полномочный представитель Президента в УрФО Евгений Куйвашев вошел в состав Совета безопасности РФ
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о включении в состав Совета безопасности РФ ...