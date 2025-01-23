В Екатеринбурге арт-объект фестиваля «ЧО» передали девелоперу Брусника

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Команда паблик-арт программы «ЧО» безвозмездно передаст инсталляцию с цитатой поэта и ...11.09.2024 Гимн Екатеринбургу от компании «Атомстройкомплекс» победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Клип «Развлечение» от уральского застройщика «Атомстройкомплекс», группы «внимание ...29.09.2023 В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая ...08.04.2022 Брусника: IKEA уходит, идеи остаются
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Федеральный застройщик Брусника начал новую оригинальную рекламную кампанию. Поводом ...29.12.2020 В Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта, посвященного 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Сегодня в Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта ...