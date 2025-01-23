В Екатеринбурге арт-объект фестиваля «ЧО» передали девелоперу Брусника

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. В Екатеринбурге арт-объект фестиваля «ЧО» — световую надпись «Граждане, скажем друг другу: я люблю тебя!» — передали девелоперу Брусника в связи с переездом Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина, где он ранее размещался. Об этом сообщили организаторы фестиваля.«Все случилось по любви — к Екатеринбургу. Так я бы описал трехстороннее сотрудничество «Атома», «ЧО» и Брусники, благодаря которому, пожалуй, наш самый чувственный паблик-арт-объект нашел новый дом. И это в очередной раз доказывает, что у любви нет границ», — прокомментировал креативный и бренд-директор «Атома» Никита Харисов.Работа екатеринбургского художника Дмитрия Пригова теперь разместится в центре города на улице Розы Люксембург, где Брусника завершает реставрацию Дома Фомина и планирует построить два жилых здания.В Бруснике отмечают, что откликнуться на предложение «ЧО» компанию подтолкнула любовь Д. Пригова к месту, к локальному. Художник более 40 лет прожил на юго-западе Москвы, в Беляево, и все эти годы продвигал любимый район: посвящал ему стихи и эссе, водил экскурсии.«Эта позиция созвучна нашему подходу к развитию территорий. Внимание к идентичности, истории места — один из наших корневых принципов. Но близость взглядов не была единственным мотивом. Нас зацепил смысл. Работа Пригова — про бережное отношение друг к другу, про то, что иногда стоит забыть о работе, отвлечься от суеты большого города, быта, проблем и сказать тому, кто находится рядом, действительно важные слова. Это работа про ценность человека, о которой сегодня, кажется, многие забыли», — говорит руководитель пиар-отдела Брусники Сергей Ермак.