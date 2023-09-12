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В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая инсталляция с текстом «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!». Это «Обращение к гражданам №133» известного советского концептуального поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова разместили в рамках паблик-арт-программы «ЧО», сообщает пресс-служба организатора.

В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

«В «ЧО» в этом году мы обсуждаем тему «Передача энергии», поэтому из каталога обращений выбрано высказывание, где смысловым ядром является фраза «Я люблю тебя!». Это одно из самых эмоциональных и личных высказываний в человеческой культуре», — рассказала куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева.

По словам куратора фестиваля, изначально тексты Пригова предназначались для уличной расклейки и представляли собой манифест «Новой искренности». Это направление, которое, по мнению поэта, должно было соответствовать «человеческому масштабу».

В качестве поддержки проекта «ЧО» объявляет городской флешмоб «Я люблю тебя». Любой желающий может написать эту фразу на открытке и опустить в специальный ящик фестиваля. Собранные открытки будут проклеиваться марками и отправляться по адресатам.

Принять участие во флешмобе можно на презентации арт-объекта. Она состоится 29 сентября в 18.45 во дворе Уральского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ) по адресу: ул. Добролюбова, 19а. Вход свободный, по регистрации.

Организатором паблик-арт-программы традиционно стал «Атомстройкомплекс». Соорганизаторы: Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
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