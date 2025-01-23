Команда паблик-арт программы «ЧО» безвозмездно передаст инсталляцию с цитатой поэта и художника Дмитрия Пригова

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В центре Екатеринбурга появится роспись по мотивам творчества художника Б.У. Кашкина. ...29.10.2024 Команда паблик-арт программы «ЧО» записала документальный подкаст об уличном искусстве Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Команда паблик-арт программы «ЧО» записала документальный подкаст об уличном искусстве ...16.09.2024 Паблик-арт-программа «ЧО» создала футболки с цитатами Букашкина для восстановления росписей художника
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила футболки с цитатами легенды уральского андеграунда ...12.07.2024 Арт-объект художника Эдуарда Кубенского «Трибуна поэта» в Екатеринбурге стал сувениром в виде бетонного упора для книг
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. Арт-объект художника Эдуарда Кубенского «Трибуна поэта» в Екатеринбурге, созданный в ...29.09.2023 В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая ...