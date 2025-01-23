Команда паблик-арт программы «ЧО» безвозмездно передаст инсталляцию с цитатой поэта и художника Дмитрия Пригова

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В центре Екатеринбурга появится роспись по мотивам творчества художника Б.У. Кашкина. ...

В центре Екатеринбурга появится роспись по мотивам творчества художника Б.У. Кашкина

Паблик-арт-программа «ЧО» создала футболки с цитатами Букашкина для восстановления росписей художника

Арт-объект художника Эдуарда Кубенского «Трибуна поэта» в Екатеринбурге стал сувениром в виде бетонного упора для книг

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. Арт-объект художника Эдуарда Кубенского «Трибуна поэта» в Екатеринбурге, созданный в ...