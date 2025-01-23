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23.01.2025

Команда паблик-арт программы «ЧО» безвозмездно передаст инсталляцию с цитатой поэта и художника Дмитрия Пригова

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Команда паблик-арт программы «ЧО» безвозмездно передаст инсталляцию с цитатой поэта и художника Дмитрия Пригова. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Команда паблик-арт программы «ЧО» безвозмездно передаст инсталляцию с цитатой поэта и художника Дмитрия Пригова
Фото предоставлено командой паблик-арт-программы «ЧО»

«Светящийся паблик-арт-объект с цитатой поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова перенесут в новое место. Команда паблик-арт-программы «ЧО» готова безвозмездно передать проект желающим разместить его на своей площадке. Главное условие — оплатить транспортные расходы и монтаж объекта и нести ответственность за сохранность паблик-арт-проекта», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2023 году в рамках паблик-арт-проекта «ЧО» был создан уникальный арт-объект — большая неоновая надпись с текстом «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!». Этот проект вдохновлен 133 обращением из каталога «Обращений к гражданам» Дмитрия Пригова — концептуального поэта и художника, который в 1986 году написал эти тексты для уличной расклейки. Неоновая надпись стала ярким символом тепла и заботы в современном мире, где искренность может потеряться среди стеклянных витрин и суеты. В поддержку проекта был организован флешмоб «Я люблю тебя», в котором каждый участник мог написать эту фразу на белой открытке и отправить ее по почте.

Арт-объект находится во дворе Уральского филиала Пушкинского музея. Чтобы забрать инсталляцию достаточно написать идеологу «ЧО» и креативному директору «Атомстройкомплекса» Никите Харисову на электронную почту.
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