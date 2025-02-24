В Екатеринбурге ожидается умеренно холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается потепление. Об этом сообщает департамент ...10.02.2025 В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает департамент ...13.01.2025 В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге ожидается окончание оттепели, однако сильных морозов не предвидится, ...09.01.2025 В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится теплая погода
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Во второй половине недели в Екатеринбурге сохранится аномально теплая погода. Об этом ...26.02.2024 На предстоящей неделе днем в Екатеринбурге будет около нуля градусов
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем ...