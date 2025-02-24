В Екатеринбурге ожидается умеренно холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается умеренно холодная погода. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.



3 марта днем ожидается около нуля, 4 и 5 числа — от нуля до минус трех градусов. По ночам прогнозируется до минус 7-12 градусов. Во второй половине недели днем похолодает до минус 5-7 градусов, ночью ожидается до минус 10 градусов. В понедельник и вторник — без существенных осадков, в остальные дни возможен небольшой снег.



Календарная зима в этом году — рекордно теплая. Пиковые значения температур зафиксированы 9 и 10 января (до плюс 2,8 и 2,7 градуса), а также 1 и 3 февраля (до 1,5 и 2,3 градуса выше нуля).