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В Академическом районе Екатеринбурга появились три новые остановки

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В Академическом районе Екатеринбурга появились три новые остановки. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики города.

Остановочные пункты общественного транспорта, расположенные на улице Академика Парина в 12-м квартале района возле детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова, получили наименование «Академия творчества». Остановки в 13-м квартале района на этой же улице были названы «13-й квартал Академического района». Остановка на пересечении улиц Академика Парина и Чкалова получила название «Академия тенниса»

Напомним, что ранее в Академическом районе официальное название получили пять остановок.
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