В Академическом районе Екатеринбурга появились три новые остановки

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Екатеринбурге три остановки общественного транспорта в Чкаловском и Октябрьском ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...19.12.2018 В Академическом районе Екатеринбурга две остановки общественного транспорта получили свои названия
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении ...02.10.2018 В Академическом районе Екатеринбурга получили названия семь остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В Академическом районе Екатеринбурга несколько остановок общественного транспорта ...26.09.2018 В Академическом районе Екатеринбурга получили названия семь остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. В Академическом районе Екатеринбурга несколько остановок общественного транспорта ...