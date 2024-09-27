В проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие 700 старшеклассников и студентов

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В проекте «Неделе ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие более 700 старшеклассников и студентов Кузбасса. Данная инициатива направлена на знакомство молодежи с металлургическими специальностями и открывает перспективы для будущего трудоустройства на ЕВРАЗ ЗСМК. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«”Неделя ЕВРАЗа” в СибГИУ — это уникальная возможность для будущих металлургов определить перспективы обучения и увидеть современные тренды отрасли. ЕВРАЗ инвестирует в развитие новых компетенций и цифровой металлургии, отвечая на вызовы времени и создавая возможности для развития студентов. Мы начинаем профориентационную работу со школьной скамьи, чтобы молодежь могла получить углубленные знания и сделать осознанный выбор в пользу металлургической отрасли», — отметил начальник управления планирования и развития персонала дивизиона «Сибирь» Алексей Домнышев.



В ходе профориентационного проекта участники решали актуальные инженерные задачи и знакомились с производственным процессом, а сотрудники компании делились с ними опытом. Сотрудничество с университетом также предусматривает разработку образовательной программы «Инженерный бакалавриат», целью которой является подготовка специалистов, отвечающих требованиям современного производства.



Отметим, что за последние три года ЕВРАЗ вложил более 85 млн руб. в модернизацию инфраструктуры СибГИУ, включая создание Центра цифровой металлургии, Центра геоэкологии и Центра цифровых компетенций.