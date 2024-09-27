В проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие 700 старшеклассников и студентов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В новом учебном году в школах Новокузнецка и Прокопьевска открылось шесть инженерных ...04.09.2024 ЕВРАЗ в рамках программы «Инженерный бакалавриат» выделил СибГИУ на оснащение материально-технической базы грант в 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в ...17.02.2023 В проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие 500 учащихся Кузбасса и Урала
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Новокузнецке с 14 по 16 февраля прошел профориентационный проект «Неделя ЕВРАЗа в ...19.01.2023 ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. ЕВРАЗ выделил более 10 млн руб. для того, чтобы в Сибирском государственном ...01.09.2021 ЕВРАЗ выделил 25 млн рублей на организацию центра цифровых компетенций в СибГИУ
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. В Новокузнецке при содействии ЕВРАЗа в Сибирском государственном индустриальном ...