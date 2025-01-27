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Число самозанятых в России к 2029 году может превысить 18 млн человек

УрБК, Москва, 27.02.2025. Число самозанятых в России к началу 2029 года может превысить 18 млн человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что на 1 января 2025 года в стране насчитывалось 12,17 млн самозанятых. К началу 2026 года этот показатель увеличится до 14,49 млн, 2027-го — до 16,67 млн.

Ранее стало известно, что число самозанятых в Свердловской области за год выросло на 36%. На начало 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 360 тыс. 557 плательщиков налога на профессиональный доход.
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