Число самозанятых в Свердловской области за год выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. На начало 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 360 тыс. 557 самозанятых. За 12 месяцев показатель вырос на 36%, сообщает региональный департамент информполитики региона.



По числу самозанятых Средний Урал входит в топ-5 регионов вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. В целом в России насчитывается более 12 млн плательщиков налога на профессиональный доход.



Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков заявил, что благодаря комплексной поддержке самозанятых в регионе и личному вниманию губернатора Евгения Куйвашева, этот сектор демонстрирует стабильно высокий рост, устойчивость и хорошую экономическую активность.