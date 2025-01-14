Число самозанятых в Свердловской области за год выросло на 36%

Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе ...15.11.2023 В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По ...03.09.2021 Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза
УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...17.08.2021 В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых
На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом рассказала министр инвестиций и ...17.08.2021 В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом ...