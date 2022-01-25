УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:43

В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе было зарегистрировано 248 тыс. 605 человек, заявил свердловский министр инвестиций и развития Вадим Третьяков на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной ситуации в сфере самозанятости в регионе.

«Количество самозанятых граждан стремительно и стабильно увеличивается. По состоянию на начало этого месяца мы имеем 248 тыс. 605 зарегистрированных самозанятых граждан. Это в пять раз больше количества на конец 2020 года», — отметил Вадим Третьяков.

В конце 2020 года в Свердловской области было зарегистрировано 46 тыс. 272 самозанятых, продолжил министр. По итогам 2021 года — почти 113 тыс. человек, в конце 2022 года — 182 тыс. 206 самозанятых свердловчан. По его словам, в среднем ежемесячно в регионе такой статус получает около 6,5 тыс. человек — примерно 200 человек ежедневно.

Вадим Третьяков предположил, что в конце 2023 года самозанятые свердловчане внесут в казну около 1,5 млрд руб. в виде налогов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2022 В Свердловской области за 2021 год количество самозанятых выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. По итогам 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 112 тыс. 969 граждан, ...

03.09.2021 Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза

УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...

17.08.2021 В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых

На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом рассказала министр инвестиций и ...

14.10.2020 Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза

Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской области выросло почти в три ...

14.10.2020 Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (321)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18