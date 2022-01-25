В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе было зарегистрировано 248 тыс. 605 человек, заявил свердловский министр инвестиций и развития Вадим Третьяков на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной ситуации в сфере самозанятости в регионе.



«Количество самозанятых граждан стремительно и стабильно увеличивается. По состоянию на начало этого месяца мы имеем 248 тыс. 605 зарегистрированных самозанятых граждан. Это в пять раз больше количества на конец 2020 года», — отметил Вадим Третьяков.



В конце 2020 года в Свердловской области было зарегистрировано 46 тыс. 272 самозанятых, продолжил министр. По итогам 2021 года — почти 113 тыс. человек, в конце 2022 года — 182 тыс. 206 самозанятых свердловчан. По его словам, в среднем ежемесячно в регионе такой статус получает около 6,5 тыс. человек — примерно 200 человек ежедневно.



Вадим Третьяков предположил, что в конце 2023 года самозанятые свердловчане внесут в казну около 1,5 млрд руб. в виде налогов.