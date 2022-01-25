В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. По итогам 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 112 тыс. 969 граждан, ...03.09.2021 Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза
УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...17.08.2021 В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых
На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом рассказала министр инвестиций и ...14.10.2020 Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза
Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской области выросло почти в три ...14.10.2020 Число самозанятых в Свердловской области за время пандемии выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. Число зарегистрированных самозанятых с 1 апреля по 14 октября 2020 года в Свердловской ...