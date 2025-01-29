Екатеринбургские власти выделят субсидии на обновление трех дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Екатеринбурге с 2021 года в рамках профильной программы софинансирования было благоустроено 46 дворовых территорий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



Градоначальник также отметил, что в 2025 году городские власти выделят субсидии на обновление трех дворов по адресам: Мамина-Сибиряка, 70, Московская 225/4, Начдива Онуфриева, 68. Благоустройство будет проходить по единым стандартам, однако каждый двор будет иметь свою концепцию с учетом пожеланий жителей.



«Сбор заявок на 2026 год будет идти два месяца — в течение мая и июня. Если вы хотите, чтобы ваш двор попал в программу, обращайтесь в районную администрацию и свою управляющую компанию за консультацией», — сообщил А. Орлов.