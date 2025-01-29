Екатеринбургские власти выделят субсидии на обновление трех дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...15.01.2025 В Екатеринбурге реализуют 14 проектов комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Екатеринбурге осуществляется реализация 14 проектов комплексного развития территорий. ...01.02.2024 Администрация Екатеринбурга благоустроит 17 дворов в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В рамках программы благоустройства дворовых территорий в 2024 году будут выделены ...11.10.2022 В Екатеринбурге завершились работы по благоустройству дворовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Екатеринбурге завершились работы по благоустройству дворовых территорий, ...16.09.2013 Количество благоустроенных дворов в Екатеринбурге увеличилось на 43 объекта
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2013. В Екатеринбурге в рамках реализации программы «Комплексное благоустройство дворовых ...