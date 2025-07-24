УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:40

В Екатеринбурге успешно выполнена годовая программа благоустройства дворов

УрБК, Екатеринбург. 17.09.2025. В Екатеринбурге годовая программа благоустройства дворов успешно выполнена. Об этом в личном Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

Он напомнил, что по заявкам горожан выделяли субсидии на преображение трех придомовых территорий по адресам: Мамина-Сибиряка, 70, Московская, 225/4 и Начдива Онуфриева, 68.

«Каждый двор обновлен с учетом пожеланий самих жителей. Минимальный перечень работ включает в себя ремонт проездов, улучшение освещения, установку скамеек и урн, дополнительно можно обустроить детские игровые и спортивные комплексы, парковочные места, поставить площадку для выгула собак, высадить деревья и кустарники», — написал А. Орлов.

Напомним, что с 2017 года по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге отремонтировано 190 дворов. Жители сами проявляли инициативу: проводили собрание, утверждали дизайн-проект благоустройства, передавали собранные документы в общественную комиссию района.

Ранее замглавы города Владимир Гейко сообщил, что в Екатеринбурге в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» могут благоустроить шесть дворов.
