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Вчера, 13:55

Покупки зарубежных туров в России за неделю выросли на 10-40%

УрБК, Москва, 25.02.2025. Покупки зарубежных туров в России за неделю с 14 по 21 февраля выросли на 10-40% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По оценкам АТОР, росту приобретений зарубежных туров способствовали укрепление курса рубля и сезонный спрос на акции раннего бронирования билетов на летний отдых. Средний прирост продаж зарубежных туров на рынке составил 15-20%.

Наиболее популярными направлениями стали Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам.
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