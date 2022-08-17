Покупки зарубежных туров в России за неделю выросли на 10-40%

Материалы по теме

Стоимость зарубежных турпутевок на сентябрь-октябрь выросла на 50%

Стоимость зарубежных туров на бархатный сезон выросла на 49,6% по сравнению с показателями прошлого года. Так, средний ...

Стоимость зарубежных турпутевок на сентябрь-октябрь выросла на 50%

УрБК, Москва, 17.08.2022. Стоимость зарубежных туров на бархатный сезон выросла на 49,6% по сравнению с показателями ...

Пляжный отдых на юге России в 2021 году подорожает как минимум на 10-15%

УрБК, Москва, 25.01.2021. Пляжный отдых на юге России в 2021 году подорожает как минимум на 10-15%. Об этом говорится в ...

«Зима-Лето»: стоимость зарубежных туров из Екатеринбурга в июле выросла на 20%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. В июле стоимость зарубежных туров выросла на 20%, и горящих путевок уже не будет, ...

Ассоциация туроператоров России просит отменить запрет на продажу туров в Египет

УрБК, Москва, 30.03.2011. Ассоциация туроператоров России обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с ...