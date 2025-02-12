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Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,06%

УрБК, Москва, 25.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде февраля снизилась с 21,44% до 21,06%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее стало известно, что Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему вкладов населения. В регионе на одного человека в среднем приходится 366,7 тыс. руб. депозитов. За год этот показатель вырос на 20,5%.
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