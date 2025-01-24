Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,47%

УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января ...17.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 21,72%
УрБК, Москва, 17.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде января ...15.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,69%
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде декабря снизилась с 22,28% до ...15.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,69%
УрБК, Москва, 15.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде ...17.12.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 22,08%
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря выросла с 21,983% до ...