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Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,47%

УрБК, Москва, 04.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде января снизилась с 21,52% до 21,47%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее стало известно, что Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему банковских вкладов.
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