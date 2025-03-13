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Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 20,28%

УрБК, Москва, 02.04.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде марта снизилась с 20,38% до 20,28%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Напомним, что некоторые российские банки снизили доходность по вкладам на 0,25-1,5 п. п. после заседания ЦБ по ключевой ставке. По данным сервиса «Финуслуги», на текущий момент средняя ставка (от 100 тыс. руб. без специальных условий) на срок 12 месяцев составляет 19,03%, на шесть месяцев — 20,09%, на три месяца — 20,27%.
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