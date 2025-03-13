Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 20,28%

УрБК, Москва, 13.03.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде марта ...12.02.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,44%
УрБК, Москва, 12.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде февраля ...04.02.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,47%
УрБК, Москва, 04.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде января ...24.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,52%
УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января ...17.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 21,72%
УрБК, Москва, 17.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде января ...