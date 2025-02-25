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Вчера, 15:18

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 20,74%

УрБК, Москва, 13.03.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде марта снизилась с 20,85% до 20,74%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее стало известно, что Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему банковских вкладов.
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