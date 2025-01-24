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24.01.2025

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,52%

УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января снизилась с 21,72% до 21,52%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Добавим, что ставки по вкладам остаются высокими из-за жесткой монетарной политики в стране. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых.
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