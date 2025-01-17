Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 21,72%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде декабря снизилась с 22,28% до ...15.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,69%
УрБК, Москва, 15.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде ...17.12.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 22,08%
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря выросла с 21,983% до ...17.12.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 22,08%
УрБК, Москва, 17.12.2024. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря ...14.05.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,51%
УрБК, Москва, 14.05.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...