Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему банковских вкладов

УрБК, Москва, 03.02.2025. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему вкладов населения. В регионе на одного человека в среднем приходится 366,7 тыс. руб. депозитов. За год этот показатель вырос на 20,5%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости» со ссылкой на данных Центробанке и Росстата.



Первое место в рейтинге занимает Москва с результатом 1746,4 тыс. руб. на душу населения, а последнее — Ингушетия, где на человека в среднем приходится 24,6 тыс. руб. сбережений. В целом по России объем вкладов на душу населения составил 433,6 тыс. руб.



Отметим, что средние сбережения свердловчан равны их доходу за полгода, а сбережения москвичей составляют 13 среднемесячных доходов. В целом по России соотношение вклад/доход составило около 7 месяцев.



Объем депозитов в России за последний год вырос на 25,1%. Больше всего вклады подросли в Белгородской области (+37%), а меньше всего — в Ямало-Ненецком АО (+6,1%). В Ненецком АО отмечено снижение объема депозитов (-2,7%).