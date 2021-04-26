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Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему банковских вкладов

УрБК, Москва, 03.02.2025. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему вкладов населения. В регионе на одного человека в среднем приходится 366,7 тыс. руб. депозитов. За год этот показатель вырос на 20,5%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости» со ссылкой на данных Центробанке и Росстата.

Первое место в рейтинге занимает Москва с результатом 1746,4 тыс. руб. на душу населения, а последнее — Ингушетия, где на человека в среднем приходится 24,6 тыс. руб. сбережений. В целом по России объем вкладов на душу населения составил 433,6 тыс. руб.

Отметим, что средние сбережения свердловчан равны их доходу за полгода, а сбережения москвичей составляют 13 среднемесячных доходов. В целом по России соотношение вклад/доход составило около 7 месяцев.

Объем депозитов в России за последний год вырос на 25,1%. Больше всего вклады подросли в Белгородской области (+37%), а меньше всего — в Ямало-Ненецком АО (+6,1%). В Ненецком АО отмечено снижение объема депозитов (-2,7%).
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