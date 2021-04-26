Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему банковских вкладов

УрБК, Москва, 03.02.2025. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по объему вкладов населения. В ...26.04.2021 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов по среднему размеру банковского вклада
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру ...19.10.2020 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов с наибольшей закредитованностью населения
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов РФ с наибольшей ...25.11.2019 Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%
Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%. Об этом говорится в исследовании РИА ...25.11.2019 Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%. Об ...